Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели уже в третьем районе Рязанской области

В Рязанском районе введён режим ЧС из-за лесных пожаров. Огонь охватил площадь в 26 га. До этого аналогичная ситуация зафиксирована в Спасском и Клепиковском районах региона. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков в своём Telegram.
При ухудшении ситуации, в том числе усилении ветра или переходе пожара в верховой, группировка личного состава и техники будет усилена.
Павел Малков, врио губернатора Рязанской области
Напомним, что в четверг, 18 августа, врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил о трёх очагах лесных пожаров. Их общая площадь составила 181 га. В регион уже направлены дополнительные отряды МЧС из Москвы и Московской области.
Ранее мы сообщили о том, что смерч в Сакском районе Крыма попал на видео.
Видео: Telegram / РИА Новости
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