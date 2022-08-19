Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели уже в третьем районе Рязанской области

Общая площадь очагов возгорания в регионе составляет 181 га.

В Рязанском районе введён режим ЧС из-за лесных пожаров. Огонь охватил площадь в 26 га. До этого аналогичная ситуация зафиксирована в Спасском и Клепиковском районах региона. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков в своём Telegram.

При ухудшении ситуации, в том числе усилении ветра или переходе пожара в верховой, группировка личного состава и техники будет усилена. Павел Малков, врио губернатора Рязанской области

Напомним, что в четверг, 18 августа, врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил о трёх очагах лесных пожаров. Их общая площадь составила 181 га. В регион уже направлены дополнительные отряды МЧС из Москвы и Московской области.

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Видео: Telegram / РИА Новости