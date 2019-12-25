В Сочи экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Анталью. Об этом сообщили журналисты из ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Специалисты рассказали, что утром 17 августа борт вынужден был срочно приземлиться из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки.
Сегодня в аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку рейс "Москва (Внуково) - Анталья
сообщение пресс-службы аэропорта
Представители авиаузла рассказали, что 43-летняя женщина в самолете стала жаловаться на боли в животе. После приземления к самолету прибыла бригада скорой помощи. Медики доставили женщину в адлерскую больницу.
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