В SnowRunner вышел 11 сезон вместе с обзорным трейлером

В 2023 году ожидается и 12 сезон игры.

В реалистичном симуляторе бездорожья и катания по грязи SnowRunner стартовал 11-й сезон. В честь этого события разработчики компьютерной игры выпустили в социальных сетях обзорный трейлер с демонстрацией содержимого. Они пояснили, что теперь пользователи окажутся на территории Скандинавии. Игрокам придется перевозить различный съёмочный инвентарь для съёмок будущего мирового блокбастера.

Текущий сезон добавил геймерам две новые карты, а также такие транспортные средства как NEO Falcon 2000 и Burlak 6×6, два вида активностей. Дополнительный контент доступен либо купившим сезонный пропуск третьего года, либо копию этого издания, приуроченного к трехлетнему существованию игры. Из бесплатного контента запланировано появление прицепов, кранов, платформ и наклейках на автомобили.

Напомним, что в 2023 году проект SnowRunner должен будет получить 12-й сезон, о чем говорится в дорожной карте компании-создателя.

Вышел трейлер мини-сериала "Далекие холмы" с Николь Кидман и Хью Джекманом.

Фото и видео: YouTube / Focus Entertainment