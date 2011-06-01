В Смольном заявили, что жалобы горожан делают Петербург чище

Так, одна из жительниц указала на нерасчищенный пешеходный переход на Бухарестской улице.

Стало известно, что обращения по поводу уборки снега, которые пишут петербуржцы на страницах властей, а также звонки на горячую линию, повышают эффективность работы дорожных и жилищно-коммунальных служб. Об этом заявил глава администрации Фрунзенского района Константин Серов.

Так, одна из жительниц указала на нерасчищенный пешеходный переход на Бухарестской улице. В тот же день поручили не только расчистить переходы на этой улице, но и проверить качество уборки снега на всех "зебрах" в районе.

Серов призвал автомобилистов убирать свои машины со дворов и не ставить их у контейнерных площадках, что коммунальщики могли убрать снег и вывезти мусор.

Напомним, Вишневский заявил, что денег на уборку снега в Петербурге не хватает из-за многомиллионных трат на Мариуполь. Об этом стало известно во время судебного разбирательства. Три года назад петербурженка упала на заледенелой улице и сломала ногу. Она подала в суд на ответственное за уборку городское предприятие "Центр" (подведомственно комитету по благоустройству). Суд обязал ответчика выплатить женщине 300 тысяч рублей.

В свою очередь ГУДП "Центр" подало апелляцию на это решение. Он попросил уменьшить размер компенсации, потому что у него "тяжёлое материальное положение". В апелляционной жалобе, на которую ссылается Вишневский, коммунальщики сообщили, что убытки "Центра" за первое полугодие 2022 года составили 269 млн рублей.

По данным депутата, едва ли не главная причина убытков – более 100 млн рублей ушло на "работы по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов города Мариуполь".

Ранее на мосту Александра Невского могут запустить троллейбусную линию. Такая идея возникла в связи с предстоящим длительным закрытием станции метро "Ладожская".

Фото: piter.tv

