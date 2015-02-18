В Смольном рассказали об уходе вице-губернатора Соколова спустя несколько дней

В администрации Петербурге объявили об уходе вице-губернатора Максима Соколова. Бывший политик занял пост главы компании "АвтоВАЗ". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 24 мая, спустя четыре дня после увольнения чиновника.
Отметим, что в администрации города Максим Соколов занимался вопросами в сфере транспорта и туризма. Кто теперь возьмется за задачи экс-губернатора, пока не рассказали. Отметим, что политик покинул свой пост в период транспортной реформы.
Ранее на Piter.tv: вице-губернатора Петербурга Ирину Потехину побеспокоили телефонные мошенники.
Фото: ВКонтакте / Максим Соколов
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