В Смольном рассказали об уходе вице-губернатора Соколова спустя несколько дней

В администрации города Максим Соколов занимался вопросами в сфере транспорта и туризма.

В администрации Петербурге объявили об уходе вице-губернатора Максима Соколова. Бывший политик занял пост главы компании "АвтоВАЗ". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 24 мая, спустя четыре дня после увольнения чиновника.

Отметим, что в администрации города Максим Соколов занимался вопросами в сфере транспорта и туризма. Кто теперь возьмется за задачи экс-губернатора, пока не рассказали. Отметим, что политик покинул свой пост в период транспортной реформы.

Ранее на Piter.tv: вице-губернатора Петербурга Ирину Потехину побеспокоили телефонные мошенники.

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов