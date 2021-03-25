Максим Соколов утвержден в должности Президента АО "АВТОВАЗ"

Бывший вице-губернатор Петербурга вступил в должность 23 мая.

Бывший вице-губернатор Петербурга Максим Соколов 23 мая возглавил "Автоваз". Об этом сообщила пресс-служба АО "АВТОВАЗ".

На посту президента компании Соколов сменил Николя Мора, который занимал эту должность с июня 2021 года.

Совет директоров АО "АвтоВАЗ", основными акционерами которого являются РФ (в лице ФГУП "НАМИ") и госкорпорация "Ростех", принял единогласное решение об утверждении Максима Соколова в должности президента. пресс-служба автоконцерна

Максим Соколов, вступая в должность, подчеркнул, что первостепенной задачей является сохранение трудового коллектива предприятия и обеспечения его работой.

Максим Соколов с 2012 по 2018 год являлся министром транспорта РФ. В конце 2019-го Соколов пришёл в Смольный, где стал вице-губернатором, курирующим транспортную отрасль.

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов