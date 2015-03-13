Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов покидает Смольный

По имеющейся информации, Соколов уже попрощался с сотрудниками своего аппарата.

Максим Соколов покинул занимаемый пост вице-губернатора Петербурга. Об этом сообщил "Деловой Петербург", ссылаясь на источники.

По имеющейся информации, Соколов уже попрощался с сотрудниками своего аппарата.

На данный момент точно не известно, где Соколов планирует продолжить работу. По одной из версий, он может заниматься организацией работы предприятий, которые ушли из РФ. Как пишет ТАСС, бывший вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, с высокой вероятностью, может стать президентом "Автоваза".

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов