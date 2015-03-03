В Смольном рассказали, когда в Петербурге откроются елочные базары

Елочные базары откроются 20 декабря.

Елочные базары в Петербурге откроются 20 декабря и проработают до 31 декабря включительно. Об этом Peterburg2 рассказали в пресс-службе комитета имущественных отношений.

Базары откроются на основании новых и ранее заключенных договоров размещения объектов и аренды земельных участков. В настоящее время действуют 54 договора, 14 из которых заключили в этом году.

Власти города уже вовсю готовятся к предстоящему Новому году. Известно, что на новогоднее оформление Петербурга выделено 480 млн рублей. Также в Петербурге может состояться фейерверк. Всего планируется около 300 мероприятий. Узнать о них подробнее можно на портале "Культура онлайн".

Фото: pexels.com