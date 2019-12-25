Петербургские власти разъяснили сроки открытия торговых центров

Третий этап снятия ограничения наступит только после освобождения половины больничных коек.

Власти Петербурга не торопятся идти навстречу предпринимателям из торговых центров и их владельцам и разрешать открытие комплексов. Накануне бизнесмены обратились в Смольный и Роспотребнадзор с просьбой разрешить им работать уже в июне, а не в конце июля, как запланировали власти.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, рассказал "Коммерсант", заявил о некомпетентности предпринимателей: бизнесмены не являются медиками и не знают всех особенностей выхода из режима ограничений. По словам Елина, последовательность действий находится под контролем Роспотребнадзора, и их нарушение может повлечь за собой новые жертвы коронавируса. Чиновник подчеркнул, что город будет готов к открытию торговых центров только когда в больницах освободится 50% коек.

Как только Ленобласть открыла торговые центры, то сразу получила вспышку, и их пришлось немедленно закрыть. <...> Лучше перебдеть, чем скорбеть и соболезновать. Евгений Елин

Тем временем, с петербургскими предпринимателями поделились инструкцией по открытию летних кафе.

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