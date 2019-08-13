С петербургскими предпринимателями поделились инструкцией по открытию летних кафе

Террасы откроются уже 29 июня.

Петербургским предпринимателям разъяснили правила открытия летнего кафе. В Центре развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП) напомнили, что уличные террасы откроются уже 29 июня.

Владельцы кафе и ресторанов смогут обслуживать посетителей в период действия ограничения, если столики и стулья будут занимать небольшое пространство на тротуаре перед входом в заведение. Оформлять арендные отношения на использование тротуаров при этом не требуется. Среди главных требований значатся внешний вид уличной мебели, который должен быть в схожей стилистике с элементами окружающего благоустройства, площадь уличной территории равная площади стационарной точки общепита и запрет размещать столы и стулья на газонах. Также мебель необходимо убирать с тротуаров в ночное время: готовой к приему клиентов она может быть только с 8 утра до полуночи. Мебель не должна мешать проходу пешеходов и уборочной техники и содержаться в чистоте и порядке.

Дополнительные вопросы бизнесменам готовы разъяснить в самом ЦРПП.



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Фото: pixabay