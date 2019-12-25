Торговые центры в Петербурге откроют лишь в конце июля

Для поддержки бизнеса владельцам ТЦ выплатят налоговые льготы.

Выход из карантинного режима власти Петербурга запланировали в три этапа. Первый этап, когда откроются мебельные магазины, парикмахерские и возобновится оказание бытовых услуг, стартует с 15 июня. С 25 июня начнется реализация второго этапа. В это время начнут работать салоны красоты, стоматологии и некоторые другие виды заведений, откроются летние веранды кафе и ресторанов. При этом торговые центры власти города намерены открыть в последнюю очередь.

Как сообщил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик в эфире телеканала "78" открытие ТЦ может произойти лишь в конце июля. Для поддержки бизнеса на момент простоя владельцам выплатят налоговые льготы. Таким образом, они смогут снизить арендаторам арендные ставки. На эти цели из городского бюджета будет выделено более 1,5 млрд рублей.

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