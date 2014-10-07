  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Смольном предупредили петербуржцев о гололеде
Сегодня, 11:09
172
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Смольном предупредили петербуржцев о гололеде

0 0

В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Сегодня, 11 декабря, власти Северной столицы предупредили горожан о плохой погоде и гололедице на дорогах. Об этом сообщили в администрации Петербурга со ссылкой на гидрометцентр.

Жителей призвали отказаться от поездок на автомобиле в связи с введением "желтого" уровня опасности, который означает потенциально опасную погоду. 

Под влиянием теплого фронта с запада небо над Петербургом затянет плотными облаками. В городе пройдет ледяной дождь. Столбики термометров покажут -3...-5 градусов. 

Ранее на Piter.tv рассказали, что делать водителям в гололед.

Фото: Pexels

 

Теги: желтый уровень погодной опасности, погода, сольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии