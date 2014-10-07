В Смольном предупредили петербуржцев о гололеде

В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Сегодня, 11 декабря, власти Северной столицы предупредили горожан о плохой погоде и гололедице на дорогах. Об этом сообщили в администрации Петербурга со ссылкой на гидрометцентр.

Жителей призвали отказаться от поездок на автомобиле в связи с введением "желтого" уровня опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Под влиянием теплого фронта с запада небо над Петербургом затянет плотными облаками. В городе пройдет ледяной дождь. Столбики термометров покажут -3...-5 градусов.

Ранее на Piter.tv рассказали, что делать водителям в гололед.

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