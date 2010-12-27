Губернатор Александр Беглов сегодня выступил в Законодательном собрании с докладом по проекту закона "О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

В четверг, 31 октября, стало известно о том, что власти Петербурга предложили новый подход к транспортной реформе в городе. Об этом сообщает городская администрация.

Александр Беглов заявил, что полный переход на регулируемый тариф отвечает долгосрочным интересам петербуржцев

"Но двигаться к цели необходимо аккуратно. Считаю возможным в переходный период одновременное существование маршрутов с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами", — сказано в сообщении.

Напоним, что изначально петербургские депутаты предложили ввести в автобусах бескондукторную систему. Также планируется устанавить единый тариф на перевозку. На это власти Петербурга выделят 1,9 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали о том, что uубернатор Ленобласти рассказал про новый туристический маршрут.

Фото:piter.TV