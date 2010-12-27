В четверг, 31 октября, стало известно о том, что власти Петербурга предложили новый подход к транспортной реформе в городе. Об этом сообщает городская администрация.
Александр Беглов заявил, что полный переход на регулируемый тариф отвечает долгосрочным интересам петербуржцев
"Но двигаться к цели необходимо аккуратно. Считаю возможным в переходный период одновременное существование маршрутов с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами",
— сказано в сообщении.
Напоним, что изначально петербургские депутаты предложили ввести в автобусах бескондукторную систему. Также планируется устанавить единый тариф на перевозку. На это власти Петербурга выделят 1,9 миллиарда рублей.
Ранее мы сообщали о том, что uубернатор Ленобласти рассказал про новый туристический маршрут.
Фото:piter.TV
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