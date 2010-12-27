Губернатор Ленобласти рассказал про новый туристический маршрут

Глава региона подчеркнул, что для иностранных гостей Россия открыта абсолютно бесплатно в течение 4 дней. Для этого нужно просто оформить электронную визу.

В Страсбурге состоялось выступление губернатора Ленобласти, руководителя делегации России в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы Александра Дрозденко. Он представил новый туристический маршрут "Путь Петра Первого". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Новый туристический маршрут частично захватывает территорию региона. Дрозденко подчеркнул, что для удобства туристов с 1 октября 2019 года действует новый порядок въезда из-за границы в Ленобласть и Петербург по электронной визе.

Тридцать восемь культурных маршрутов сертифицированы сегодня Советом Европы, из них пять проходят по территории России, в том числе два маршрута — по территории Ленинградской области: это "Ганза" и "След" железного занавеса. В настоящее время, вместе с нашими партнерами, мы активно ведем разработку нового культурного маршрута — "Путь Петра Первого", -поделился Александр Дрозденко, глава региона.

Далее губернатор Ленобласти указал на российское гостеприимство и напомнил, что 4-дневную электронную визу можно получить бесплатно. Для этого не нужно озвучивать цель поездки и предоставлять подтверждения гостиницы.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге появились новые опоры освещения.

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти