В Выборге появились новые опоры освещения

В Выборге заменили несколько опор освещения. Работы выполняла компания "Приоритет-Мониторинг". Об этом сообщила газета "Выборг".
Спецслужбы быстро справились со своими обязанностями. Теперь жители домов на Приморской, 27 и Ленинградском шоссе,29 смогут возвращаться домой в темное время суток. Работники также занялись установкой столбов недалеко от дома 5, расположенного на Полевой улице, поселок Кировский.
Старые и поврежденные опоры были ликвидированы.
Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборгском районе закрыли 151 несанкционированную свалку.
Фото: pixabay.com
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