В Выборгском районе закрыли 151 несанкционированную свалку

Начальник отдела окружающей среды Анна Каграманян рассказала о закрытии 151 несанкционированной свалки на территории Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.
Начальник отдела окружающей среды поделилась о том, что за текущий год работникам удалось избавиться от 6 тыс. кубометров мусора и отходов. Этой весной более 8 тыс. человек поспособствовали уборке населенных пунктов, воинских захоронений и мест массового досуга. Добровольцы очистили город от 3 тыс. кубометров мусора.
Хочу заметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несанкционированных свалок стало меньше, что, несомненно, радует,
- поделилась Анна Каграманян, начальник отдела окружающей среды.
Выборгский район принимает участие в двух районных международных экологических проектах под название "Река течет, жизнь идет" и "Сивира. Вода объединяет". Первый нацелен на сохранение биоразнообразия реки Вуокса. Второй выступает в качестве платформы для школьников.
Таким образом, регион активно участвует в различных мероприятиях, нацеленных на сохранение и охрану окружающей среды.
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Фото: pixabay.com
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