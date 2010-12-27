В Выборгском районе закрыли 151 несанкционированную свалку

Начальник окружающей среды Анна Каграманян прокомментировала текущую ситуацию с экологией в регионе и отметила активную гражданскую позицию местных жителей.

Начальник отдела окружающей среды Анна Каграманян рассказала о закрытии 151 несанкционированной свалки на территории Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Начальник отдела окружающей среды поделилась о том, что за текущий год работникам удалось избавиться от 6 тыс. кубометров мусора и отходов. Этой весной более 8 тыс. человек поспособствовали уборке населенных пунктов, воинских захоронений и мест массового досуга. Добровольцы очистили город от 3 тыс. кубометров мусора.

Хочу заметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несанкционированных свалок стало меньше, что, несомненно, радует, - поделилась Анна Каграманян, начальник отдела окружающей среды.

Выборгский район принимает участие в двух районных международных экологических проектах под название "Река течет, жизнь идет" и "Сивира. Вода объединяет". Первый нацелен на сохранение биоразнообразия реки Вуокса. Второй выступает в качестве платформы для школьников.

Таким образом, регион активно участвует в различных мероприятиях, нацеленных на сохранение и охрану окружающей среды.

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