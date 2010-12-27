Определено восемь главных векторов развития Ленобласти до 2030 года

Обсуждение актуальных задач и подходов состоялось в рамках Общероссийского Форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

Правительство Ленобласти определило ключевые направления развития региона до 2023 года. Их решение основывалось на национальных проектах России. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Один из актуальных вопросов для регионов при разработке стратегии — увязка "документа будущего" с задачами, поставленными "майским" указом. В Ленинградской области системные вызовы рассмотрели через призму национальных проектов — это позволило сформулировать восемь приоритетных направлений развития в обновленной Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Первыми из направлений стали здравоохранение и демография. По ним основными целями стало повышение рождаемости и сокращение смертности населения из-за сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Депутаты считают, что нужно прививать населению любовь к спорту и здоровому образу жизни. В список стратегии власти также включили обеспечение темпов роста производства с/х продукции, усовершенствование инфраструктуры, развитие туризма и формирование комфортной городской среды.

По всем направлениям будет организован мониторинг и ответственные лица. Также реализовать проекты позволят новые технологии, инвестиционная политика и цифровая модернизация государственного управления.

Ранее Piter.TV сообщил, что Ленобласть вошла в топ-5 регионов по эффективному управлению лесами.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти