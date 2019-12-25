В Смольном подсчитали убытки из-за пандемии коронавируса

Убытки понесли практически все отрасли.

Оборот розничной торговли в Петербурге в первом полугодии снизился на 8,1% и составил 675 млрд рублей. Об этом заявил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко на заседании правительства. Оно прошло сегодня, 18 августа.

Пиковое падение индекса промпроизводства в апреле достигло 21%. По итогам года в Смольном ожидают улучшения показателей, однако в любом случае результаты будут отрицательные по сравнению с прошлыми годами.

Рост был зафиксирован на рынке пищевых продуктов. Производство некоторых из них увеличилось. Так, например, на 17,3% возрос выпуск продуктов из крупы, крахмала и муки.

По итогам 2020 года валовый региональный продукт может упасть на 4%.

Москаленко сообщил о том, что в Петербурге число безработных превысило 91 тыс. человек .

Ранее Piter.TV сообщил о том, что потери туристического рынка в Петербурге составили 90%.

Фото: Piter.TV