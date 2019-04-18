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В Петербурге число безработных превысило 91 тыс. человек 
Сегодня, 11:14
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге число безработных превысило 91 тыс. человек 

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Это на 77 тысяч больше, чем в прошлом году.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что число безработных в Петербурге превысило 91 тысяч человек. Об этом сообщил на заседании городского правительства председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

Прирост безработных связывают с пандемией коронавируса. 

Более полугода мы живем в условиях новой реальности, это крайне негативно сказалось на социально-экономическом развитии города

Валерий Москаленко.

Отмечается, что в прошлом году за аналогичный период в Северной столице насчитывалось всего 14 тысяч безработных. В настоящий момент работу имеют 3 миллиона 80 тысяч горожан.

По прогнозам экспертов, рынок Петербурга стабилизируется в 2021-2023 годы.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки ещё 157 петербуржцев заболели COVID-19.

Фото:pixabay

Теги: безработные спб, комитет по экономической политике
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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