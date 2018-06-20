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Интернет-портал Единой карты петербуржца работает в пилотном режиме
Сегодня, 7:45
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lesjasap

Интернет-портал Единой карты петербуржца работает в пилотном режиме

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Для пользователей предоставлены данные об оформлении карты ии ее возможностях.

В Петербурге в тестовом режиме начал работать портал Единой карты петербуржца. Об этом 16 апреля заявила пресс-служба Комитета по экономической политике. На данный момент сайт содержит информацию о том, какие именно выгоды несет в себе карта, а также сведения о том, какие документы необходимо предоставить для ее оформления. Также пользователь сможет зарегистрироваться в личном кабинете и получать новостную рассылку об акциях партнеров.

Отметим, что заявления на приобретение такой карты можно будет подавать с шестого мая. Оформление карты будет бесплатным через банки-эмитенты.

Фото: Piter.tv

Местоположение на карте:

Теги: единая карта петербуржца, интернет-портал екп, комитет по экономической политике
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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