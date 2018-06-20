Интернет-портал Единой карты петербуржца работает в пилотном режиме

Для пользователей предоставлены данные об оформлении карты ии ее возможностях.

В Петербурге в тестовом режиме начал работать портал Единой карты петербуржца. Об этом 16 апреля заявила пресс-служба Комитета по экономической политике. На данный момент сайт содержит информацию о том, какие именно выгоды несет в себе карта, а также сведения о том, какие документы необходимо предоставить для ее оформления. Также пользователь сможет зарегистрироваться в личном кабинете и получать новостную рассылку об акциях партнеров.

Отметим, что заявления на приобретение такой карты можно будет подавать с шестого мая. Оформление карты будет бесплатным через банки-эмитенты.

Фото: Piter.tv