ПСБ вступает в проект "Единая карта петербуржца"

Соответствующий документ банк подписал с комитетом по экономической политике.

ПСБ совместно с комитетом по экономической политике Петербурга подготовили документ о присоединении учреждения к проекту "Единая карта петербуржца". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Как подчеркнула управляющий филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, при внедрении в проект ставка будет сделана на высокотехнологичные сервисы и безопасность предоставляемых услуг. Петербуржцам пообещали предоставить качественный и полезный функционал.

Напоним, что проект "Единая карта петербуржца" был запущен в 2019 году. Владельцы карты получают множество преимуществ и льгот при пользовании цифровыми инструментами Северной столицы, в частности, расплачиваются в метрополитене по наиболее выгодному тарифу.

Ранее мы сообщили о том, что более 40 млн рублей петербуржцы сэкономили на оплате услуг ЖКХ по ЕКП.

Фото: edinaya-karta.spb.ru