Более 40 млн рублей петербуржцы сэкономили на оплате услуг ЖКХ по ЕКП

В этом году был дан старт еще акции: при оплате услуг ЖКХ Единой картой петербуржца держателям предоставляется кешбэк в размере 4%.

Проект "Единая карта петербуржца" (ЕКП) набирает популярность. Наиболее востребованными среди петербуржцев стали акции ЕКП по снижению стоимости проезда в метро и 4% кешбэк при оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Проезд при оплате с помощью банковской карты ЕКП составляет 35 рублей, а при помощи токенизированной ЕКП (через телефон) – всего 31 рубль. С начала 2022 года для оплаты проезда в метрополитене держатели ЕКП воспользовались картой более 36 млн раз.

В этом году также был дан старт еще акции: при оплате услуг ЖКХ Единой картой петербуржца держателям предоставляется кешбэк в размере 4%. Данная акция также пользуется популярностью среди горожан: к началу августа ею воспользовались порядка 285 тысяч человек. Общая экономия петербуржцев на составила 43,6 миллионов рублей.

Более 170 тысяч человек получили Единую карту петербуржца в Сбербанке с начала 2022 года.

Фото: edinaya-karta.spb.ru