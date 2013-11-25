Более 170 тысяч человек получили Единую карту петербуржца в Сбербанке с начала 2022 года

Карта объединяет в себе банковские платежные функции и несколько важных нефинансовых сервисов.

По итогам первого полугодия 2022 года более 172 тысяч человек стали владельцами Единой карты петербуржца Сбербанка.

Проект стартовал 6 мая 2019 года. Карта объединяет в себе банковские платежные функции и несколько важных нефинансовых сервисов. Так, на неё можно записать квалифицированную электронную подпись и любой проездной билет из действующих в Санкт-Петербурге, в том числе льготные и единый электронный билет "Подорожник".

Кроме основных возможностей карты, скидок от более чем 400 компаний из разных сфер деятельности и бонусной программы "СберСпасибо", для держателей ЕКП доступны полезные сервисы. Они работают через личный кабинет на портале Единой карты Петербуржца или в мобильном приложении. Например, с помощью "Социального калькулятора" можно узнать о доступных владельцу карты мерах соцподдержки, а на сервисе "Городской диалог" – проходить опросы и выражать своё мнение на актуальные городские темы.

С момента старта проекта в 2019 году мы выдали более 800 тысяч Единых карт петербуржца. И интерес к ЕКП продолжает расти: ещё 20 тысяч новых карт уже выпущены и ждут своих получателей. Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Оформить карту можно во всех офисах Сбербанка Санкт-Петербурга, обслуживающих физлиц – для этого необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС – или обратиться к своему работодателю. Выпуск займет не более 8 рабочих дней. Обслуживание, выпуск и перевыпуск ЕКП бесплатные. Заказать перевыпуск карты также можно по горячей линии или через Сбербанк Онлайн и мобильное приложение.

Фото: пресс-служба Сбера