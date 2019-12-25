В Смольном официально объявили о смене полномочий у вице-губернаторов

Губернатор Александр Беглов второй раз за две недели перераспределил полномочия вице-губернаторов Петербурга. Информация об этом в СМИ появилась накануне, а 10-го марта об этом сообщила пресс-служба Смольного.
С сегодняшнего дня деятельность комитета имущественных отношений Петербурга координирует и контролирует Валерий Пикалев. Он возглавляет администрацию губернатора города. Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики отдали под ответственность Александра Бельского. В остальном — без изменений.
Масштабное перераспределение полномочий произошло в начале марта после ухода Евгения Елина.
Фото: Piter.TV
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