После ухода Евгения Елина в Смольном перераспределили полномочия вице-губернаторов

Самые серьезные изменения произошли у Эдуарда Батанова.

Губернатор Александр Беглов внес изменения в сферы деятельности вице-губернаторов Петербурга. Это произошло после ухода Евгения Елина, который координировал сразу три направления.

К зоне ответственности Валерия Пикалева с 2 марта добавился комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Также он курирует комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге. Кроме того, он возглавляет администрацию губернатора города.

Эдуард Батанов становится "экономическим" вице-губернатором. Ему "отдали" Комитет финансов и комитет по государственному заказу. Временно он будет координировать деятельность комитета имущественных отношений. Часть его полномочий перешла вице-губернатору Николаю Бондаренко: теперь он будет отвечать за Государственную административно-техническую инспекцию и Гостехнадзор. Ответственность за комитет по делам Арктики передали Владимиру Княгинину.

К деятельности "транспортного" вице-губернатора Максима Соколова добавились комитет по экономической политике и стратегическому планированию комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. В общей сложности он будет координировать 6 комитетов.

Деятельность комитета по внешним связям, комитета государственного финансового контроля комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга контролирует губернатор Петербурга Александр Беглов.

Фото: Piter.TV