Полномочия Евгения Елина передали другим вице-губернаторам

После ухода Елин займется развитием проекта ракетно-космического комплекса "Морской старт".

С понедельника, 1 марта, Евгений Елин больше не работает на должности вице-губернатора. Его полномочия временно передали другим вице-губернаторам. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

За деятельность комитета имущественных отношений временно будет отвечать Эдуард Батанов, за комитет по экономической политике и стратегическому планированию, а также комитет по промышленной политике, инновациям и торговле — Максим Соколов.

В администрации Петербурга Евгений Елин работать не будет. Он переходит в авиахолдинг S7 Group.

Фото: zampolit.com