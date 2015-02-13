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Полномочия Евгения Елина передали другим вице-губернаторам
Сегодня, 11:51
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nadezhda_sib

Полномочия Евгения Елина передали другим вице-губернаторам

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После ухода Елин займется развитием проекта ракетно-космического комплекса "Морской старт".

С понедельника, 1 марта, Евгений Елин больше не работает на должности вице-губернатора. Его полномочия временно передали другим вице-губернаторам. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

За деятельность комитета имущественных отношений временно будет отвечать Эдуард Батанов, за комитет  по экономической политике и стратегическому планированию, а также комитет по промышленной политике, инновациям и торговле — Максим Соколов. 

В администрации Петербурга Евгений Елин работать не будет. Он переходит в авиахолдинг S7 Group. 

Фото: zampolit.com

 

Теги: вице-губернатор, евгений елин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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