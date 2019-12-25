Полномочия между петербургскими вице-губернаторами решили перераспределить

У комитета имущественных отношений и комитета законности и правопорядка сменилось руководство.

Во вторник, 9 марта, стало известно об очередных кадровых изменениях в Смольном. Место руководителя комитета имущественных отношений займет заместитель губернатора Валерий Пикалев, сообщает "Фонтанка".

Отметим, что Пикалев на данный момент курирует комитет по законности и порядку.

Новым руководителем комитета по межнациональным отношениям займет Александр Бельский. Комитетами по промышленной и экономической политике будет заведовать вице-губернатор Максим Соколов.

Ранее мы писали, что депутат Максим Резник пересекся с полицией в квартире у родственника его жены на набережной канала Грибоедова.

Фото: Piter.TV