В Смольном не смогли назвать дату запуска онлайн-сервиса вызова врача на дом

Сервис дорабатывают.

Вопрос бесперебойной работы сервиса "Электронное здравоохранения", в рамках которого все еще не работает функция онлайн-вызова врача на дом, до сих пор обсуждается в Петербурге.

Представители пресс-службы вице-губернатора Олега Эргашева в интервью "Невским Новостям" пояснили, что назвать точную дату, когда сервис заработает, никто пока не может. Также неясно, какие услуги будут введены дополнительно для облегчения жизни и лечения петербуржцев. Пресс-секретарь вице-губернатора пояснила, что поручение по доработке было направлено комитету здравоохранения и именно они занимаются этим вопросом.

Ранее мы писали, что депутат ЗакСа попросил петербуржцев проверить работу сервиса вызова врача на дом.

Фото: Piter.TV