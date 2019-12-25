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В Смольном не смогли назвать дату запуска онлайн-сервиса вызова врача на дом
Сегодня, 20:35
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smirenny

В Смольном не смогли назвать дату запуска онлайн-сервиса вызова врача на дом

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Сервис дорабатывают.

Вопрос бесперебойной работы сервиса "Электронное здравоохранения", в рамках которого все еще не работает функция онлайн-вызова врача на дом, до сих пор обсуждается в Петербурге. 

Представители пресс-службы вице-губернатора Олега Эргашева в интервью "Невским Новостям" пояснили, что назвать точную дату, когда сервис заработает, никто пока не может. Также неясно, какие услуги будут введены дополнительно для облегчения жизни и лечения петербуржцев. Пресс-секретарь вице-губернатора пояснила, что поручение по доработке было направлено комитету здравоохранения и именно они занимаются этим вопросом. 

Ранее мы писали, что депутат ЗакСа попросил петербуржцев проверить работу сервиса вызова врача на дом.

Фото: Piter.TV

Теги: вызов врача на дом, коронавирус, онлайн-сервис
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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