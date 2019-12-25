Депутат ЗакСа попросил петербуржцев проверить работу сервиса вызова врача на дом

Все поликлиники города обязаны подключиться к сервису.

В четверг, 12 ноября, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал "Фонтанке", что все городские поликлиники обязаны подключиться к системе вызова врача на дом через портал "Здоровье петербуржца". Напомним, что портал некоторое время не работал. Лисовец уточнил, что технические сбои уже устранены.

Также чиновник назвал несколько условий, чтобы функция заработала: медицинская организация должна подключиться к сервису и ввести в него расписание врачей, а пациент должен хотя бы раз до этого обратиться в выбранную поликлинику за помощью.

В то же время депутат Законодательного собрания Борис Вишневский попросил горожан проверить систему и сообщить о результатах. Войти на портал можно через "Госуслуги".

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