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В три раза чаще петербуржцы начали вызывать врачей на дом
Сегодня, 17:07
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В три раза чаще петербуржцы начали вызывать врачей на дом

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Предполагается, что это связано с ростом заболеваемости ковидом.

Стало известно, что в Петербурге выросло число заявок на вызов врача на дом. Об этом рассказал директор автоматической телефонной станции Смольного Андрей Захаров в эфире телеканала "Санкт-Петербург". 

Андрей Захаров сообщил, что количество заявок выросло в три раза. Предполагается, что это связано с ростом заболеваемости ковидом. Рекордную нагрузку на врачей зафиксировали в понедельник, 15 августа. В этот день зарегистрировали 27 тыс. вызовов.

В середине августа 22 тыс. горожан записались на вакцинацию. В июне этот показатель составлял 10 тыс. человек. 

За минувшие сутки, 16 августа, в Петербурге обнаружили почти 4 тыс. случаев коронавируса. В городе госпитализированы 74 человека, 3 752 пациента выписаны по выздоровлению, 14 – умерли.

Фото: Piter.tv

Теги: вызов врача на дом, ковид
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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