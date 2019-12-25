Более 2 млн горожан получили соцвыплаты в период пандемии

На выплаты выделили около 50 миллиардов рублей.

В четверг, 12 ноября, стало известно, что в течение девяти месяцев более двух миллионов горожан смогли получить социальную поддержку, сообщили в Смольном.

Так, на выплаты было выделено около 50 миллиардов рублей. Отмечается, что некоторые из выплат повысили, в 2020 году также расширили список льготных категорий горожан. Вице-губернатор Олег Эргашев уточнил, что во время пандемии уровень соцподдержки не сокращается.

На помощь семьям с детьми выделили 20 миллиардов рублей, на выплаты семьям с детьми от 0 до 3 лет потратили более 3,2 миллиардов рублей, около 10 миллиардов выделили на выплату семьям с детьми от 3 до 16 лет. Практически 874 миллиона выделили на ежемесячное пособие для семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Ранее мы писали, что в Ленобласти автоматически продлеваются выплаты на детей до трех лет.

Фото: Piter.TV