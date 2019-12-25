В Ленобласти автоматически продлеваются выплаты на детей до трех лет

Это значит, что не нужно переоформлять выплату на первого и второго ребенка по истечении года.

В Ленобласти продлили выплаты на детей до трех лет. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба регионального МФЦ "Мои Документы".

Это значит, что не нужно переоформлять выплату на первого и второго ребенка по истечении года. Выплаты продлеваются без заявления, если день рождения малыша с 1 октября по 1 марта 2021 года.

Оформить выплаты могут и те, кто еще их не получал. Для этого нужно соблюсти ряд условий: быть гражданином России, иметь постоянную регистрацию, ребенок должен быть рожден или усыновлен не раньше 1 января 2018 года. Среднедушевой доход семьи – меньше двух МРОТ.

Получить услугу можно в любом филиале МФЦ.

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