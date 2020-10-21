В 2021 году в Петербурге индексируют меры социальной поддержки

Ответственность за исполнение постановления лежит на вице-губернаторе Олеге Эргашеве.

В Петербурге будут ежегодно индексировать выплаты, которые полагаются как мера социальной поддержки. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Размер финансирования расходов, связанных с оплатой услуг по оказанию бесплатной юридической помощи, размер ежемесячной денежной выплаты по договору пожизненной ренты, а также ряд других выплат будут индексироваться в 2021 году с коэффициентом 1,034.

Ежемесячные доплаты к пенсии государственным гражданским и муниципальным служащим, размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, за выслугу лет, страховой пенсии по инвалидности вырастут на коэффициент 1,039.

С полным перечнем выплат, которые подлежат индексации, можно ознакомиться в постановлении правительства города №861 от 21.10.2020.

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