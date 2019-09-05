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Большинство поликлиник Петербурга принимают электронные заявки вызова врача на дом
Сегодня, 13:21
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nadezhda_sib

Большинство поликлиник Петербурга принимают электронные заявки вызова врача на дом

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Однако какие именно, узнать пока не удалось.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Борис Вишневский попросил петербуржцев проверить работу сервиса вызова врача на дом и поинтересовался у властей, когда сервис заработают в полную силу. Как выяснилось, 65% медицинских организаций уже могут получать заявки электронно, сообщила депутату прес-служба губернатора Александра Беглова.

Это означает, что петербуржцы могут не пытаться дозвониться в поликлинику, а вызвать врача через портал "Здоровье петербуржцу". Однако в каких именно учреждениях уже работает сервис, не уточнили. В оставшихся 35% электронная услуга будет доступна до конца года. 

Друзья, просьба: попробуйте проверить, можно ли вызвать врача через портал (конечно, если вам нужен врач), и сообщите мне.

написал Вишневский. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге можно будет вызвать врача по номеру "122". 

Фото: pixabay.com

Теги: вызов врача на дом, здоровье петербуржца, портал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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