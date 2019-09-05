Большинство поликлиник Петербурга принимают электронные заявки вызова врача на дом

Однако какие именно, узнать пока не удалось.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Борис Вишневский попросил петербуржцев проверить работу сервиса вызова врача на дом и поинтересовался у властей, когда сервис заработают в полную силу. Как выяснилось, 65% медицинских организаций уже могут получать заявки электронно, сообщила депутату прес-служба губернатора Александра Беглова.

Это означает, что петербуржцы могут не пытаться дозвониться в поликлинику, а вызвать врача через портал "Здоровье петербуржцу". Однако в каких именно учреждениях уже работает сервис, не уточнили. В оставшихся 35% электронная услуга будет доступна до конца года.

Друзья, просьба: попробуйте проверить, можно ли вызвать врача через портал (конечно, если вам нужен врач), и сообщите мне. написал Вишневский.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге можно будет вызвать врача по номеру "122".

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