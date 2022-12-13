Пациентам сообщили, почему не работает портал "Здоровье петербуржца"

По данным Piter.tv, портал перестал работать 1 февраля около 18:00, по данным на 2 февраля 09:00 он по-прежнему не работает.

Из-за сбоя в работе распределенного регионального центра обработки данных исполнительных органов государственной власти (РРЦОД) портал "Здоровье петербуржца" (gorzdrav.spb.ru) Петербурга временно недоступен. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

По данным Piter.tv, портал перестал работать 1 февраля около 18:00, по данным на 2 февраля 09:00 он по-прежнему не работает.

В Комздраве отмечают, что специалисты делают все возможное, чтобы устранить технический сбой в максимально короткие сроки.

Фото: Piter.tv