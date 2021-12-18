Портал "Здоровье петербуржца" временно не работает

Его работу восстановят до конца дня 25 февраля.

Петербуржцы массово жалуются на сбои в работе регионального портала "Здоровье петербуржца" 25 февраля. Попасть на сайт можно, но только через "небезопасный вход".

В комитете по здравоохранению подтвердили, что проблема действительно есть, и портал временно недоступен. Его работу возобновят до конца дня.

Напомним, через портал можно записаться к врачу, посмотреть результаты анализов, оставить обращение в поликлинику.

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Фото: Piter.tv