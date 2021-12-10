Психологи рассказали, что делать с тревожностью на фоне новостей

Накануне из-за напряженной политической обстановки многие чувствовали тревожность, читая новости об Украине. Психологи рассказали, что делать, чтобы ее снизить.

Piter.tv пообщался с несколькими психологами и узнал, что делать, если чувство тревоги повышается, когда читаешь новости.

Психолог Анастасия Ксенофонтова рассказала, что "бороться" с тревогой бесполезно и не нужно, поскольку она является своего рода охранной системой, что мы или ситуация, в которой мы находимся, не порядке.

Тревога – нормальная здоровая реакция на ситуацию неопределенности и небезопасности, которую мы почти не можем контролировать. Тревогу может усилить новостной поток, и на этом месте важно его отрегулировать. Не вываливаться из повестки совсем, но и не прибывать в ней постоянно – выделить себе небольшое ограниченное время в день, которое будет посвящено просмотру сайтов и каналов. психолог

Специалист посоветовал также почистить источники информации, оставить те ресурсы, к которым есть доверие.

Неопределенность и бессилие – крайне труднопроживаемые состояния, поэтому и появляется такое убеждение, что просмотр новостей – это способ контролировать ситуацию, хотя на самом деле это иллюзия контроля. К сожалению, мы правда беспомощны и бессильны в контексте большой политики, отдельно взятый человек на нее повлиять не может, поэтому важно найти какие-то точки опоры в конкретно вашей жизни и повседневности, то, что вы можете делать прямо сейчас – работать, заниматься бытом, позвонить близким. Анастасия Ксенофонтова

Психолог отметила, что разговоры могут или приносить облегчение, если находится человек, который выдерживает ваш эмоциональный накал, или же наоборот повышать тревогу, если у собеседника также не хватает ресурсов справляться, и тогда тревога может множится, буквально заражать.

При тревоге и развивающейся панике или панических атаках помогает ровное дыхание. Тревога уносит нас мыслями в неопределенность, возможное не очень радужное будущее ("а что, если.."), и очень важно вернуться настоящее. В настоящем мы, когда в теле, то есть его чувствуем. Чтобы его почувствовать, можно просто, по-честному, начать дышать (на 4 счета вдох, 4 счета выход) и обращать внимание на телесные ощущения. советует специалист

По мнению психолога, не стоит ждать, что поток неприятных чувству пройдет сам собой, когда ситуация наладится. В случае, если вы чувствуете, что не справляетесь, обратитесь за помощью, например, позвоните на телефон кризисной психологической службы или телефон доверия.

Сейчас и правда многие чувствуют много виновности и стыда за происходящее, как причастные к, скажем так, "стороне агрессору" по факту проживания. Здесь важная штука – растождествится с правительственной машиной. На самом деле не каждый отдельно взятый жительствам страны принимал то или иное решение и предпринимал то или иное действие, на самом деле мы имеем некоторые свои собственные границы и это скорее наш плюс, чем минус. Благодаря тому, что мы ограничены, мы можем понимать, на что в действительности распространяется наша ответственность в пределах этих границ. отметила Анастасия

Piter.tv обратился за комментарием также к психологу Юлии Красиковой. По словам специалиста, важно понимать, что тревогу сейчас чувствуют люди, которые умеют рефлексировать, неравнодушны, имеют способность к эмпатии. Но нужно учесть важный нюанс: бороться с тревожностью нельзя, чувства нужно выплескивать. Специалист отметила, что тревога рождает несколько стратегий переживания стресса: бей, биги или замри.

Многие переживают состояние "замри": мы не очень понимаем, как реагировать и что чувствовать, как быть, есть огромная угроза будущему; ситуация неопределенности рождает еще один приток тревоги. Что хорошо в ситуации "замри", что она дает некоторое время для осмысления, что делать. Очень опасно в этой ситуации не отреагировать. Но нельзя позволить себе окунуться в омут переживаний, загнать себя в большую степень тревожности. Но есть и другая сторона – если чувства не выплескивать, это грозит огромным стрессом и некоструктивным выплеском. Я рекомендую не отрицать реальность. Бороться с тревогой, говорить, что "все в порядке", избегать информации – тупиковый путь. В данном ключе важно тревогу принять. Ее сложно отрицать сейчас, поскольку мы все боимся, боимся смерти в глобальном смысле. Так, как раньше, уже не будет. Это похоже на процессы, которые происходили в пандемию. Постепенно люди приспособились, нашли способ отреагировать. пояснила психолог

Специалист отметила, что испытывать чувство тревоги – нормально. Чтобы конструктивно выйти из ситуации, необходимо высказаться, но нельзя раскручивать эмоции до невозможных пределов: заявите о своих чувствах и пытайтесь думать рационально.

Если у вас есть родственники или друзья, выразите им поддержку, скажите о своих чувствах. Важно не поддерживать эмоциональных разговоров, не нагнетать ситуацию – мир не закончился. Важно не достигать точки кипения. Давайте мыслить конструктивно: что мы можем делать для себя, для своей безопасности, с кем мы можем сплотиться, у кого мы можем получить поддержку, все беспокоятся о своих интересах, и это нормально. Нужно разделить свои интересы и эмпатию. Эмпатию мы тоже можем выразить, заявить о ней в тех же соцсетях, что касается своих интересов - их можно обсудить в кругу семьи. Важно не впадать в панику, в тревоге паника – самая страшная ситуация, она увеличивается в геометрической прогрессии, смешивается в один коктейль, который становится опасным для нас, для нашего состояния. На ситуацию мы никак повлиять не сможем, хочется это остановить, но это не в наших силах. Чувства важно признавать и поддерживать тех, кому сложнее. Например, только что вышел сериал, продолжение "Секса в большом городе". Там один из главных героев умирает, и подруга героини тянет одеяло на себя, когда ей хуже будто бы, чем женщине, которая только что потеряла мужа. Это деструктивная стратегия. Людям, которые на той стороне, хуже, страшнее, ужаснее. Мой стыд, моя вина не могут конкурировать с переживаниями тех людей. Важно найти в себе силы поддержать их, высказать свою позицию. В случае, если справляться тяжело, необходимо обратиться к специалисту. психолог Юлей Красиковой

Член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, психолог Анастасия Телятникова отметила, что в данной ситуации единственное, что мы можем взять под контроль, – свое эмоциональное состояние, стабилизировать его, чтобы справиться с тем, что происходит. Для этого необходимо минимизировать свое информационное поле, откуда поступает та информация, которая вас заводит и тревожит. Лучше переключиться на текущие события своей жизни, какие-то дела и ближайшие планы.

Пытайтесь выговариваться, если есть такая возможность, отреагировать, разделить страхи и тревогу. Это сложно, поскольку мы еще находимся в посттравматическом синдроме от того, что происходило в ходе пандемии, многие еще не вышли из стресса, мы только начали приспосабливатья к новым условиям жизни и переработали психологически, что происходит, и происходит еще одна тревожная ситуация. Поскольку страх и тревога разрушают, свое стабильное состояние – основная задача каждого, когда у людей есть дети, пожилые родители: нужно транслировать спокойствие, паника имеет цепную реакцию, если кто-то паникует, то паника распространяется для других. Старайтесь как можно общаться с родными и близкими, но только не в негативном ключе, когда есть желание отреагировать агрессию, а в позитивном: пытайтесь разделить чувства, чувство страха, тревоги, сомнения, опасения, это важно. Важно делать это регулярно. Агрессия легче никому не делает, нужно стараться ее избегать, хотя оно возникает как ответное, защитное чувство на чувство страха и беспомощности. Анастасия Телятникова

Психолог советует продолжать жить своей обычной жизнью, продолжать осуществлять планы, заботиться о близких и не транслировать тревогу, особенно детям, подросткам и пожилым родителям. Тревога имеет зарожающее свойство, если кто-то один тревожится, то это обязательно передается другим.

Текст: Анастасия Смирнова

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