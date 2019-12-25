  1. Главная
Не работает портал "Здоровье петербуржца": что известно
Сегодня, 12:40
31
На сегодняшнее утро сервис "Не работает" заявил как минимум о 203 жалобах.

Жители Петербурга и Ленобласти сообщили о сбоях в работе портала "Здоровье петербуржца" 11 и 12 ноября. На сегодняшнее утро сервис "Не работает" заявил как минимум о 203 жалобах. 

Скриншот: портал "Здоровье петербуржца" 

Так, 79% обратившихся – из Северной столицы, 5% – из области, остальные проживают в других регионах страны. 

Скриншоты: сайт неработает.рф

Мы обратились в городской комитет по здравоохранению за комментарием по ситуации. 

Для проведения подробной проверки необходимо запросить дополнительную информацию с характером затруднений, которые возникают при использовании портала. <...> Дополнительно сообщаем, что массовых сбоев в работе портала в ближайшее время зафиксировано не было и портал работает в штатном режиме. 

Пресс-служба комздрава Петербурга

При этом не получается войти в аккаунт через "Госуслуги": страница остается в загрузке в течение 5-10 минут как с компьютера, так и с мобильного телефона. 

Скриншот: портал "Здоровье петербуржца" 

Главное фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

