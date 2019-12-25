Не работает портал "Здоровье петербуржца": что известно

Жители Петербурга и Ленобласти сообщили о сбоях в работе портала "Здоровье петербуржца" 11 и 12 ноября. На сегодняшнее утро сервис "Не работает" заявил как минимум о 203 жалобах.
Так, 79% обратившихся – из Северной столицы, 5% – из области, остальные проживают в других регионах страны.
Мы обратились в городской комитет по здравоохранению за комментарием по ситуации.
Для проведения подробной проверки необходимо запросить дополнительную информацию с характером затруднений, которые возникают при использовании портала. <...> Дополнительно сообщаем, что массовых сбоев в работе портала в ближайшее время зафиксировано не было и портал работает в штатном режиме.
Пресс-служба комздрава Петербурга
При этом не получается войти в аккаунт через "Госуслуги": страница остается в загрузке в течение 5-10 минут как с компьютера, так и с мобильного телефона.
