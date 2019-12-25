В Петербурге можно будет вызвать врача по номеру "122"

Служба заработала с апреля этого года.

В четверг, 3 декабря, вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что в Петербурге появится возможность вызвать врача на дом по единому номеру 122, сообщил "Петербургский дневник".

Елин уточнил, что обстановка становится сложнее, поэтому вызвать врача так же трудно. Решить проблему возможность вызова специалиста на дом по единому номеру. В скором времени мощность колл-центра увеличат, и все петербуржцы смогут дозвониться.

Напомним, что службу 122 открыли в апреле этого года с целью предоставления данных о любых социально значимых сферах жизни города.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 41 тыс. человек.

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