За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 41 тыс. человек

С начала октября 35033 человека получили гуманитарную помощь.

За последние сутки в Петербурге протестировали на COVID-19 41108 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под наблюдением медиков находится 2172 человека. Из них 48 ― в обсерваторе, 1506 ― контактные, 618 ― на самоизоляции.

Операторы обработали 2354 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее стало известно о введении новых "коронавирусных" ограничений. Рестораны, театры и музеи не будут работать на новогодних праздниках.

Фото: Piter.TV