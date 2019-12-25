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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 41 тыс. человек
Сегодня, 10:15
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 41 тыс. человек

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С начала октября 35033 человека получили гуманитарную помощь.

За последние сутки в Петербурге протестировали на COVID-19 41108 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Под наблюдением медиков находится 2172 человека. Из них 48 ― в обсерваторе, 1506 ― контактные, 618 ― на самоизоляции.

Операторы обработали 2354 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее стало известно о введении новых "коронавирусных" ограничений. Рестораны, театры и музеи не будут работать на новогодних праздниках. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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