За 2024 год служба 122 обработала 17 млн запросов жителей Петербурга

Примерно 14 миллионов обращений успешно обработала голосовая помощница "Виктория".

В 2024 году жители Петербурга значительно увеличили количество обращений в Службу 122: было обработано около 17 миллионов звонков, что на 7 миллионов больше, чем в предыдущем году.

Как утончил телеканала "Санкт-Петербург", наиболее частыми вопросами являются медицинские услуги: когда придет врач, где сделать прививку, какая поликлиника обслуживает мой район. Вопросы, касающиеся коммунальных услуг (водоснабжение, отопление), также остаются актуальными.

Примерно 14 миллионов обращений успешно обработала голосовая помощница "Виктория". Она не только принимает звонки, но и сама совершает исходящие вызовы: приглашает граждан на диспансеризацию, напоминает о записи к врачу. В конце прошлого года, по инициативе Комитета по здравоохранению, "Виктория" начала приглашать жителей на вакцинацию против пневмококковой инфекции. Всего в 2024 году она совершила около 11 миллионов исходящих звонков.

Председатель Комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова подчеркнула важность Службы 122 для современного цифрового общества и стремление сделать её максимально удобной и эффективной для горожан. Она отметила, что главная цель — не просто предоставлять услуги, но и проявлять заботу о жителях города. Постоянная работа над качеством обслуживания и расширение возможностей сервиса — приоритетные задачи.

Звонки на номер 122 бесплатны для стационарных и мобильных телефонов в пределах Санкт-Петербурга. Из-за пределов города Служба 122 доступна по номеру (812) 246-5-122, стоимость звонка зависит от тарифа вашего оператора.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)