В мае Служба 122 обработала более 1,4 млн обращений петербуржцев

Служба помогает решать вопросы, касающиеся медицины и социальных услуг.

Служба 122 Петербурга в мае обработала свыше 1,4 млн обращений – порядка 47 тыс. заявок ежедневно. Основная нагрузка легла на голосового помощника "Викторию" (1,2 млн звонков), рассказали в Смольном.

Служба помогает решать вопросы, касающиеся медицины и социальных услуг. Позвонили по номеру более 490 тыс. раз, самые популярные вопросы: "когда придет врач", "как узнать, когда будет плановое отключение отопления в доме", "что делать, если сообщил код из СМС телефонным мошенникам", "как записаться на реакцию манту".

Звонки на номер 122 бесплатны со стационарных и мобильных телефонов на территории Северной столицы.

За пределами города Служба 122 доступна по телефону: (812) 246-5-122, стоимость вызовов определяется в соответствии с тарифами вашего оператора связи. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: в апреле петербуржцы обратились в Службу 112 более 306 тыс. раз.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети Kandinsky 3.1)