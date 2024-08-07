В апреле петербуржцы обратились в Службу 112 более 306 тыс. раз

Максимальное количество обращений зафиксировали 18 апреля – 12,1 тыс. раз.

Служба 112 в апреле в Петербурге обрабатывала более 10 тыс. обращений ежедневно. Об этом сообщили в Смольном.

Всего поступило свыше 306 тыс. вызовов, СМС и сообщений из системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Максимальное количество обращений зафиксировали 18 апреля – 12,1 тыс. раз.

На реагирование в пожарно-спасательную службу направлено около 7 тыс. вызовов, в полицию – более 82,1 тыс. обращений, в скорую помощь – порядка 85,5 тыс. вызовов и примерно 2 тыс. обращений – в службу газа. Свыше 17,4 тыс. вызовов потребовали комплексного реагирования и поэтому были направлены сразу нескольким экстренным оперативным службам.

Все звонки по номеру "112" бесплатны и доступны даже при нулевом балансе на телефоне. Помимо вызовов, можно направить бесплатное СМС на номер "112", что особенно актуально для людей с ограниченными возможностями. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что из вентиляционной шахты в доме на 10-й линии В. О. три дня доставали котенка.

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