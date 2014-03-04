За июль служба "112" Петербурга приняла 315 тыс. вызовов

Особенное внимание уделяется случаям, требующим координации усилий различных ведомств — в минувшем месяце таких ситуаций было зафиксировано 23 тысячи.

В июле служба "112" в Санкт-Петербурге зарегистрировала свыше 315 тысяч звонков, свидетельствуют данные пресс-службы городского комитета по информатизации и связи.

Среднесуточная нагрузка на операторов составляла более 10 тысяч сообщений, максимальный пик пришёлся на 4 июля, когда диспетчерская зафиксировала 11,6 тысячи обращений. Система автоматически распределяет звонки в соответствующие оперативные службы — полицию, скорую медицинскую помощь, пожарно-спасательные подразделения или аварийную газовую службу. Особенное внимание уделяется случаям, требующим координации усилий различных ведомств — в минувшем месяце таких ситуаций было зафиксировано 23 тысячи.

Связаться со службой "112" можно совершенно бесплатно независимо от оператора мобильной связи, даже при отсутствии денежных средств на счёте. Помимо телефонных звонков, предусмотрена возможность отправки SMS-сообщений, что крайне удобно для лиц с ограниченными возможностями слуха или речи. За июль месяц в Ленинградскую область направлено более 3,6 тысяч запросов, а свыше тысячи обращений переданы в другие регионы.

Отдельно отмечается случай из прошедшего месяца, когда жительнице Петербурга срочно понадобилась помощь службы "112": женщина застряла в неисправном лифте вместе с мужем, страдающим бронхиальной астмой, для которого долгое пребывание в ограниченном пространстве могло оказаться опасным для здоровья. Благодаря своевременной реакции и профессиональной работе специалистов разных структур пара была быстро освобождена из заблокированного лифта.

Фото: Piter.TV