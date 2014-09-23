"Фабрика процессов" заставила 140 управленцев решать реальные проблемы в Петербурге

Участники на практике осваивали, как бороться с "браком" и "простоями"

Комитет по информатизации и связи и "Горэлектротранс" провели 12 обучающих мероприятий в рамках программы "Эффективный регион". Участие приняли более 140 сотрудников городской администрации и подведомственных организаций.

"Фабрика процессов" - так назывался основной формат тренингов. В ходе деловой игры участники моделировали производственные ситуации, включая выпуск и доставку электророзеток. Им пришлось столкнуться с такими проблемами как "перепроизводство", "простои" и "брак", находить пути их решения.

"Обучение через практику" - главный принцип программы. За полгода проведено около 20 образовательных мероприятий разных форматов, которые посетили 700 специалистов.

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Фото: freepik (pressfoto)