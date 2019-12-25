Так губернатор города ответил на запрос депутата петербургского парламента.

В Смольном не планируют расширять категории медиков, пострадавших от COVID-19. Такой вывод был сделан из ответа губернатора Петербурга Александра Беглова на запрос депутата Законодательного собрания города Бориса Вишневского. Об ответе парламентарий рассказал на своих страницах в соцсетях 22 ноября.

Вишневский обратился к губернатору из-за того, что городские власти отказали в выплате семье медсестры Психоневрологического интерната (ПНИ) № 3 Нины Герасимовой. В июле 2020 года она погибла от коронавирусной инфекции.

Отказом послужило то, что согласно постановлению Смольного № 221, ПНИ № 3 – стационарное учреждение социального обслуживания, а действие постановления по выплатам его медработников не затрагивает.

Отметим, что накануне две сотрудницы "Городской станции скорой медицинской помощи" подали иск к администрации Московского района, а бывшая санитарка подала в суд на ФГБУ "НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена". Она просит признать ее пострадавшей в результате своих трудовых обязанностей при оказании помощи заболевшим коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что два отделения психоневрологического интерната №1 закрылись на карантин по коронавирусу. Всего там проживает 941 человек.

Фото: Piter.tv