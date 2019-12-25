Два отделения ПНИ закрылись на карантин в Петербурге

Речь идет о Психоневрологическом интернате в Зеленогорске.

В среду, 11 ноября, два отделения психоневрологического интерната №1 закрылись на карантин по коронавирусу, сообщили в "Фонтанке" со ссылкой на комитет по социальной политике.

По данным издания, в интернате заражены несколько десятков человек. Всего там проживает 941 человек. Так, в августе ПНИ №1 было оштрафовано на 100 тысяч рублей за нарушение режима и противокоронавирусных рекомендаций. Вспышка заболевания произошла также в ПНИ №10 весной, а летом – в Лужском интернате.

В октябре председатель комитета по социальной политике ответил на вопросы пациентов интернатов.

Ранее мы писали, что более 600 петербуржцев с коронавирусом находятся в реанимации.

Фото: Piter.TV