В психоневрологическом интернате в Петергофе зафиксировали вспышку коронавируса

В четверг пациентов госпитализировали.

В пятницу, 22 мая, стало известно, что у шести проживающих в психоневрологическом интернате №2 в Петергофе. Об этом сообщила пресс-служба комитета по соцполитике.

Сообщается, что пациентов госпитализировали накануне, 21 мая. В трех отделениях ввели режим обсерватора. На сайте ПНИ уточняют, что учреждение рассчитано на 701 человека.

Ранее мы писали, что петербуржец с шизофренией обратился в прокуратуру, требуя возместить траты на покупку лекарств.

Фото: "СПб ГБСУСО ПНИ-2" / Вконтакте