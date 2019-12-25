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В психоневрологическом интернате в Петергофе зафиксировали вспышку коронавируса
Сегодня, 21:49
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smirenny

В психоневрологическом интернате в Петергофе зафиксировали вспышку коронавируса

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В четверг пациентов госпитализировали.

В пятницу, 22 мая, стало известно, что у шести проживающих в психоневрологическом интернате №2 в Петергофе. Об этом сообщила пресс-служба комитета по соцполитике.

Сообщается, что пациентов госпитализировали накануне, 21 мая. В трех отделениях ввели режим обсерватора. На сайте ПНИ уточняют, что учреждение рассчитано на 701 человека. 

Ранее мы писали, что петербуржец с шизофренией обратился в прокуратуру, требуя возместить траты на покупку лекарств.

Фото: "СПб ГБСУСО ПНИ-2" / Вконтакте

Теги: коронавирус, коронавирус в пни, пни
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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