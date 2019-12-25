Петербуржец с шизофренией обратился в прокуратуру, требуя возместить траты на покупку лекарств

Мужчине отказали в льготном субсидировании, предложив купить препараты за свой счет.

Пациент СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер №2" обратился в прокуратуру с требованием возместить ему траты на покупку лекарств, полагающихся ему бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мужчина рассказал, что во время очередного визита к врачу получил рецепт на покупку лекарств за собственные деньги. В льготном субсидировании ему отказали.

Прокуратура проверила работу психдиспансера и установила, что гражданин действительно является пациентом этого медучреждения. Он имеет право получать лекарства без оплаты, однако врачи отказались давать ему соответствующий рецепт.

Представители ведомства внесли в адрес главного врача представление об устранении нарушения.

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