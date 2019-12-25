Цена на справки варьировались от 500 до 4900 рублей.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в Петербурге заблокировали сайт, продававший справки о беременности. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Прокуратура Петербурга выяснила, что на одном из сайтов горожанкам предлагали приобрести справки о беременности. Отметим, что при это петербурженки могли быть не в положении. Более того, справки оформлялись без визитов к врачам. Их цена варьировалась от 500 до 4900 рублей.

На сайте пользователям сообщали, что приобрести документ за подписью и печатью можно любого петербургского медицинского учреждения и диспансера.

Ранее мы сообщали о том, что в суде Петербурга рассмотрят жалобу мужчины на обязательный масочно-перчаточный режим.

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